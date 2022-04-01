NOS: Нідерланди заморозили 516 млн. євро російських активів
Також влада заблокувала понад 154 мільйони транзакцій. Це стосується взаємовідносин із банками РФ, пенсійними фондами та ін, повідомляє Корреспондент.
У Нідерландах заморожено майже 516 млн євро російських активів та контрактів. Про це йдеться у листі, надісланому до Палати представників, пише видання NOS.
Це стосується взаємовідносин із російськими банками, трастовими офісами, пенсійними фондами та менеджерами інвестиційних інститутів.
Крім того, було заблоковано понад 154 мільйони транзакцій.
"Це безпрецедентно надійний пакет", - сказав міністр закордонних справ Вопке Хукстра.