NOS: Нідерланди заморозили 516 млн. євро російських активів

Також влада заблокувала понад 154 мільйони транзакцій. Це стосується взаємовідносин із банками РФ, пенсійними фондами та ін, повідомляє Корреспондент.

У Нідерландах заморожено майже 516 млн євро російських активів та контрактів. Про це йдеться у листі, надісланому до Палати представників, пише видання NOS.

Це стосується взаємовідносин із російськими банками, трастовими офісами, пенсійними фондами та менеджерами інвестиційних інститутів.

Крім того, було заблоковано понад 154 мільйони транзакцій.