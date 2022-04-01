Валютний ринок в умовах війни: 37-й день

У перший день квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у середу 30 березня загальний обсяг продажу валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті зменшився порівняно з вівторком у 2 рази та становив 142,45 млн доларів. З них операцій у доларі США пройшло на 89,97 млн. доларів. Як бачимо, більшість операцій цього дня пройшло в американському доларі.

За даними Нацбанку, у середу, як і у вівторок, обсяг заявок на купівлю валюти від клієнтів суттєво перевищив обсяг заявок на продаж; Недолік пропозиції традиційно заповнює Національний банк, виступає головним контрагентом всім банків.

НБУ купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 п'ятниці євро купують по 32,3471 гривень, а продають по 32,6706 гривень.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 1 квітня зріс на 5 252,8 млн. і склав 47720,8 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку у п'ятницю зберігається тенденція зниження вартості готівкового «американця» при продовженні паралельного звуження спреду між покупкою та продажем. Сьогодні у столиці готівковий долар купують за 31,70-31,90 гривень, продають по 32,20-32,30 гривень. Така тенденція спостерігається і в обласних центрах Центральної та Західної України. Так, у Львові долар сьогодні можна купити по 31,73 гривень, у Луцьку – по 31,80 гривень, в Одесі – по 32,40-32,50 гривень, Вінниці та Полтаві – по 33 гривні.

Євро на FOREX у п'ятницю 1 квітня торгується у вузькому діапазоні 1,1041-1,1075 долара, намагаючись продовжити рух униз після вчорашньої різкої корекції, спричиненої закриттям позицій напередодні кінця місяця. В Україні готівковий євро продовжує дешевшати; особливо це проявляється в обласних центрах, де ще зовсім недавно ціна євро була надто завищена. У Києві його продають за ціною від 36,50 до 37,30 гривень, а ось у Львові цінник знизили відразу на 45 копійок, з 35,50 до 35,05 гривень.

Криптовалюта №1 «біткоін» вранці 1 квітня подешевшав до $44200 за 1BTC. Зниження вартості основної криптовалюти пов'язують із частковою фіксацією прибутку та підготовкою до наступного етапу зростання.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.