КМДА просить киян сплачувати за електроенергію для підтримки енергосистеми

Київська міська державна адміністрація закликає киян сплачувати за електроенергію, тому що від цього залежить робота столичних енергетиків, які забезпечують електропостачання в умовах війни.﻿ Про це, посилаючись на КМДА, повідомляє УНІАН.

"Енергетики столиці не припиняють свою роботу і закликають підтримати їх оплатою послуг. Адже від цього залежить можливість закуповувати матеріали та пальне і оперативно усувати пошкодження мереж, зокрема, внаслідок обстрілів" , - йдеться в ньому.

В КМДА підкреслили, що в умовах війни електропостачальники не надсилають паперові платіжки і для підтримки енергетиків кияни можуть розрахуватись за світло у відділеннях банків, або дистанційно завдяки онлайн-сервісам свого електропостачальника.

Також споживачі можуть сплатити за електроенергію в сервісах онлайн-банкінгу або користуючись іншими платіжними системами, такими як Portmone, iPay тощо.

Нагадаємо, що раніше міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців за можливості розраховуватись за спожиту електроенергію, для забезпечення роботи енергосистемі країни.