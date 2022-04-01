Арестович: окупантам не вдається оточити ЗСУ в зоні ООС
У російських окупантів не вдається оточити позиції українських військовослужбовців у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.
"Противник ніяк не може розпочати наступальну операцію щодо оточення наших угруповань у зоні ООС. Поки що він вдається лише до ракетних, артилерійських та авіаційних ударів, що може свідчити про неповну його готовність діяти на землі", - зазначив він.
Арестович додав, що прогноз
"обережно оптимістичний", але
"там ще можуть бути тяжкі бої".
Говорячи про Маріуполь, він повідомив, що командування надає деяку допомогу військовим, які охороняють місто, але
"поки про неї рано говорити".
"Командування надає певну допомогу, про яку рано говорити. Але про Маріуполь пам'ятають, надають ту допомогу, яка можлива за нинішньої дуже непростої ситуації", - резюмував радник голови ОПУ.