Арестович: окупантам не вдається оточити ЗСУ в зоні ООС

У російських окупантів не вдається оточити позиції українських військовослужбовців у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі.﻿ Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.

"Противник ніяк не може розпочати наступальну операцію щодо оточення наших угруповань у зоні ООС. Поки що він вдається лише до ракетних, артилерійських та авіаційних ударів, що може свідчити про неповну його готовність діяти на землі" , - зазначив він.

Арестович додав, що прогноз "обережно оптимістичний" , але "там ще можуть бути тяжкі бої" .

Говорячи про Маріуполь, він повідомив, що командування надає деяку допомогу військовим, які охороняють місто, але "поки про неї рано говорити" .