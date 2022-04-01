Гайдай закликав мешканців Луганської області евакуюватися
Ворожі війська планують посилити обстріли Луганської області, тому мешканцям потрібно евакуюватися. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ворог не просувається. Враховуючи те, що не можуть продавити нашу оборону, то вони обстрілюють все підряд", - сказав він.
Гайдай додав, що ворог готується наступати на Рубіжне, Кремінну та Попасну.
За його словами, наразі в області зруйновано критичну кількість будинків.
"Ми знаходимо людей в укриттях та пропонуємо їм евакуацію, але вони відмовляються. Чекають, допоки війна не прийде у сусідній під’їзд, не буде знищено будинок, а потім ми дістаємо їх з-під завалів і тільки тоді вони погоджуються виїжджати. Кожного дня наші поліцейські, водії, співробітники ВЦА ризикують життям, допомагаючи громадянам виїхати. Я прошу, будь ласка, не зволікайте. Це проблема не одного будинку, кварталу, району, або міста", - закликав Гайдай.
Він зазначив, що в області щоденно проводять евакуацію. За офіційними даними евакуйовано понад 18 тис. осіб, проте багато людей виїжджають самостійно.