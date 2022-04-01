Гайдай закликав мешканців Луганської області евакуюватися

Ворожі війська планують посилити обстріли Луганської області, тому мешканцям потрібно евакуюватися. Про це розповів﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ворог не просувається. Враховуючи те, що не можуть продавити нашу оборону, то вони обстрілюють все підряд" , - сказав він.

Гайдай додав, що ворог готується наступати на Рубіжне, Кремінну та Попасну.

За його словами, наразі в області зруйновано критичну кількість будинків.

"Ми знаходимо людей в укриттях та пропонуємо їм евакуацію, але вони відмовляються. Чекають, допоки війна не прийде у сусідній під’їзд, не буде знищено будинок, а потім ми дістаємо їх з-під завалів і тільки тоді вони погоджуються виїжджати. Кожного дня наші поліцейські, водії, співробітники ВЦА ризикують життям, допомагаючи громадянам виїхати. Я прошу, будь ласка, не зволікайте. Це проблема не одного будинку, кварталу, району, або міста" , - закликав Гайдай.

Він зазначив, що в області щоденно проводять евакуацію. За офіційними даними евакуйовано понад 18 тис. осіб, проте багато людей виїжджають самостійно.