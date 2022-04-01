Міноборони: в Україні знищено техніку РФ на $10 млрд
Росія втратила в Україні військову техніку на суму понад 10 млрд доларів. Про це поінформувало Міністерство оборони України, повідомляє Корреспондент.
"Завдяки злагодженій взаємодії військ та сил знищується велика кількість російської техніки, яку ворог вже втратив на суму понад 10 мільярдів доларів", - йдеться у заяві.
Так, серед семи найменувань найбільш вартісної техніки:
- танк Т-90М Володимир вартістю до 3 млн доларів;
- самохідний зенітно-гарматний комплекс наземного та морського базування Панцир С-1 вартістю до 15 млн доларів. Один із таких комплексів було знищено у місті Баштанка Миколаївської області, 3 одиниці захоплено;
- вертоліт Ка-52, вартість до 16 млн доларів. 24 лютого один такий вертоліт був збитий над Межигір'ям, ще один Ка-52 був збитий 2 березня у Бучанському районі Київської області, 12 березня Ка-52 був збитий у районі Скадовська, 16 березня - ще один був знищений біля Миколаєва, 19 березня - ЗСУ знищили ще два такі вертольоти - над Київщиною та над Запорізькою областю;
- військово-транспортний літак Іл-76 вартістю до 27 млн доларів. Наразі відомо про один збитий Іл-76 разом з десантом;
- сучасний винищувач Су-35С вартістю до 65 млн доларів. 1 березня українські пілоти на МіГ-29 вступили в бій з російськими винищувачами Су-35С у Київській області, обидва ворожі літаки були знищені. 4 березня у Чернігові було збито ще однин винищувач за допомогою ПТРК Голка 1;
- ОТРК Іскандер-М вартістю до 100 млн доларів. 10 березня ЗСУ знищили дивізіон ОТРК Іскандер-М на Чернігівському напрямку. До складу дивізіону входили 4 пускові установки та 8 балістичних ракет;
- БДК Саратов вартістю понад 100 млн доларів. Було знищено 24 березня в порту Бердянська.