Міноборони: в Україні знищено техніку РФ на $10 млрд

Росія втратила в Україні військову техніку на суму понад 10 млрд доларів. Про це поінформувало Міністерство оборони України, повідомляє Корреспондент.

"Завдяки злагодженій взаємодії військ та сил знищується велика кількість російської техніки, яку ворог вже втратив на суму понад 10 мільярдів доларів" , - йдеться у заяві.

Так, серед семи найменувань найбільш вартісної техніки: