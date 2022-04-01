Путін обговорив з Лукашенко війну в Україні

Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко провели телефонну розмову у п'ятницю, 1 квітня. Про це йдеться на сайті Кремля, повідомляє Корреспондент.

Путін розповів Лукашенку про перебіг "спеціальної військової операції" в Україні.

"Володимир Путін інформував про хід "спеціальної військової операції" із захисту Донбасу і дав оцінки переговорів російських та українських представників, що ведуться. Олександром Лукашенком знову виражена підтримка дій Російської Федерації" , - йдеться в повідомленні Кремля.

Також під час розмови обговорювалися двосторонні відносини та "поглиблення інтеграції" РФ та Білорусі.