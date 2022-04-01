В Раді запропонували змінити слова Державного Гімну України

У Верховній Раді України зареєстрували два законопроекти із пропозицією внести зміни до тексту Державного Гімну України, повідомляє Дзеркало тижня.

Перший законопроект під №7162 ще 16 березня зареєструвала колишня “Слуга народу” Людмила Буймістер, а другий під номером №7162-1 28 березня подали вже чинні “слуги” Іван Юнаков та Георгій Мазурашу.

В редакції законопроекту Буймістер пропонується перші два рядки куплету змінити на:

"Переможе Україна! І слава, і воля,

Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".

Необхідність саме таких змін авторка документу обґрунтовує необхідність закласти усвідомленість нових перемог.

Натомість у варіанті Мазурашу та Юнакова пропонується переписати весь гімн, залишивши старий лейтмотив.

"Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!"

“Перемога у війні за своє існування та продемонстрована здатність до відстоювання своєї державності та суверенних територій призвела до необхідності внесення змін Державного Гімну України, наповнення його новим змістом та характером” , - обґрунтували свою пропозицію автори закону.

Нагадаємо, що Закон України “Про Державний Гімн України” був прийнятий у 2003 році. Відповідно до статті першої закону державним Гімном України є національний гімн на музику М. Вербицького із словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського.