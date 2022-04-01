В Раді запропонували змінити слова Державного Гімну України
У Верховній Раді України зареєстрували два законопроекти із пропозицією внести зміни до тексту Державного Гімну України, повідомляє Дзеркало тижня.
Перший законопроект під №7162 ще 16 березня зареєструвала колишня “Слуга народу” Людмила Буймістер, а другий під номером №7162-1 28 березня подали вже чинні “слуги” Іван Юнаков та Георгій Мазурашу.
В редакції законопроекту Буймістер пропонується перші два рядки куплету змінити на:
"Переможе Україна! І слава, і воля,
Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".
Необхідність саме таких змін авторка документу обґрунтовує необхідність закласти усвідомленість нових перемог.
Натомість у варіанті Мазурашу та Юнакова пропонується переписати весь гімн, залишивши старий лейтмотив.
"Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас об’єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!"
“Перемога у війні за своє існування та продемонстрована здатність до відстоювання своєї державності та суверенних територій призвела до необхідності внесення змін Державного Гімну України, наповнення його новим змістом та характером”, - обґрунтували свою пропозицію автори закону.
Нагадаємо, що Закон України “Про Державний Гімн України” був прийнятий у 2003 році. Відповідно до статті першої закону державним Гімном України є національний гімн на музику М. Вербицького із словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського.