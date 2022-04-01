В Раді запропонували змінити слова Державного Гімну України

В Раді запропонували змінити слова Державного Гімну України

У Верховній Раді України зареєстрували два законопроекти із пропозицією внести зміни до тексту Державного Гімну України, повідомляє Дзеркало тижня.

Перший законопроект під №7162 ще 16 березня зареєструвала колишня “Слуга народу” Людмила Буймістер, а другий під номером №7162-1 28 березня подали вже чинні “слуги” Іван Юнаков та Георгій Мазурашу.

В редакції законопроекту Буймістер пропонується перші два рядки куплету змінити на:

"Переможе Україна! І слава, і воля,

Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля". 

Необхідність саме таких змін авторка документу обґрунтовує необхідність закласти  усвідомленість нових перемог.

Натомість у варіанті Мазурашу та Юнакова пропонується переписати весь гімн, залишивши старий лейтмотив.

"Процвітає України, її слава й воля! 

Вже нам браття українці усміхнулась доля! 

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці, 

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці. 

Приспів: 

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу, 

Бо віками ми є браття козацького роду! 

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє 

Бо у нашій Україні доленька квітніє! 

А завзята праця щира всіх нас об’єднає 

Пісня волі в Україні гучніше лунає! 

Приспів: 

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу, 

Бо віками ми є браття козацького роду!"

“Перемога у війні за своє існування та продемонстрована здатність до відстоювання своєї державності та суверенних територій призвела до необхідності внесення змін Державного Гімну України, наповнення його новим змістом та характером”, - обґрунтували свою пропозицію автори закону. 

Нагадаємо, що Закон України “Про Державний Гімн України” був прийнятий у 2003 році. Відповідно до статті першої закону державним Гімном України є національний гімн на музику М. Вербицького із словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського.

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