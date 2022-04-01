Кулеба заперечує тиск партнерів на Україну для поступок у переговорах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечує чутки про те, що деякі західні партнери нібито тиснуть на Київ, закликаючи до певних поступок РФ у переговорах щодо припинення війни. Про це він сказав у ході спілкування зі ЗМІ в Польщі, повідомляє Європейська правда.

У питанні можливого тиску кореспондент назвав, зокрема, Німеччину та Францію.

"І до початку війни говорити про те, що на Україну можна було тиснути, було недоречно - ми довели в низці ситуацій, що Україна не піддається жодному тиску, з нами можна говорити тільки на рівних і не можна говорити згори. Після 36 днів війни запевняю вас , що ніхто в Європі чи за океаном навіть не наважиться тиснути на президента Зеленського чи Україну з будь-якого приводу", – відповів Дмитро Кулеба.

Він додав, що всі ці країни активно допомагають Україні, і жодного тиску з їхнього боку немає.