Зеленський та Макрон обговорили гарантії безпеки для України

Український лідер Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо ситуації в Маріуполі та гарантій безпеки для України, повідомляє Новое время.

"Продовжив перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій" , - написав Зеленський у Twitter.

Президент також наголосив, що ініціатива Франції, яка хоче взяти участь в організації гуманітарних коридорів із Маріуполя, має бути реалізована.

За підсумками першого раунду мирних переговорів України з РФ у Стамбулі, що відбулися 28 березня, українська сторона запропонувала підписати міжнародний договір щодо гарантій безпеки.

Член української делегації на переговорах із РФ Давид Арахамія повідомив, що Україна хоче бачити гарантами країни Ради Безпеки ООН, зокрема Великобританію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Польщу та Ізраїль. Інші країни можуть приєднатися до гарантій безпеки за своїм бажанням.