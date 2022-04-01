ОВА: на Львівщині відкрили нове газове родовище

Нічні вибухи у Львівській області були пов'язані з відкриттям нового газового родовища. Україна має намір нарощувати видобуток.﻿ Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

"Пам'ятаєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав опівночі? Сьогодні можу сказати: це звуки, під які російський газ піде по курсу їх корабля. Офіційно: у Львівській області відкрили нове газове родовище. Далі будемо тільки нарощувати видобуток" , - зазначив він.

Раніше, в ніч на 1 квітня в одному з населених пунктів Львівської області провели контрольований викид суміжних газів, які місцеві жителі прийняли за вибух ракети, оскільки викид стався під час повітряної тривоги.