Верховна Рада України визнала РФ державою-терористом

Народні депутати ухвалили законопроект №7214, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки та визнає Росію державою-терористом.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Співавтор законопроекту, голова Комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів, що українське законодавство доповнюється новими термінами "держава-терорист" та "символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну".

"Літери Z, V визнаються символікою військового вторгнення Росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознакам", – наголосив він.

Крім того, повідомляється, що "Росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якого є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, скоєння міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури" .