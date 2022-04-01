Гайдай: військові РФ обстріляли евакуаційний автобус із Лисичанська

Російська армія обстріляла евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська, повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні нібито "режим тиші", а нашим автобусам з людьми доводиться майже щоразу уникати осколків та мін. Чергове випробування чекало знов у Лисичанську. Ворог обстріляв наш транспортний засіб. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Всіх доставлено до залізничних вокзалів" , - написав Гайдай.

Крім цього, сьогодні змогли забрати з Сєвєродонецька 285 осіб, 60 з Рубіжного, з Лисичанська (разом з прилеглими містами та селами) - 1300 людей 52 з Кремінної, 38 з Попасної.

Також сьогодні до громад завезено декілько тонн гуманітарної допомоги: їжа, ліки, засоби гігієни. Патрульні вже розвозять все необхідне по бомбосховищах.