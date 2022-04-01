Bloomberg: французькі пілоти повідомляють про глушення зв'язку Росією

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України пілоти французьких авіакомпаній повідомляють про збої зв'язку в районах навколо Чорного моря, Східної Фінляндії та Калінінградської області.﻿ Про це заявив глава відділу супутникової навігації в управлінні цивільної авіації Франції (DGAC) Бенуа Ротюр'є, повідомляє УНІАН.

Як пише Bloomberg, за словами Ротюр'є, російські військові глушать супутникові навігаційні системи, які використовуються комерційними літаками.

Він також зазначив, що перешкоди, ймовірно, викликані тим, що російські війська використовують обладнання для створення перешкод, що зазвичай використовується для захисту військ і об'єктів від ракет з GPS-наведенням.

"Я не думаю, що на даному етапі мета в тому, щоб заглушити цивільну авіацію. Це супутній момент" , — пояснив Ротюрье.

Раніше Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу заявило про проблему з навігаційними супутниковими системами, використовуваними комерційними літаками, через війну Росії проти України.