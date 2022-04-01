У Міноборони прокоментували пожежу у Білгороді

Спікер Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ. Про це він сказав на брифінгу у п'ятницю, 1 квітня, коментуючи пожежу на нафтобазі у російському Білгороді, повідомляє Кореспондент.

"Я хочу відзначити те, що станом на сьогодні українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна повинна нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та події, що відбуваються на території РФ" , - сказав Мотузяник.

Він наголосив, що не підтверджуватиме цю інформацію, ні спростовуватиме. На уточнююче запитання журналістів Мотузяник сказав, що дав вичерпну відповідь і нічого додати.

Зі схожою за змістом заявою виступив і радник голови ОП Олексій Арестович. Він заявив, що Україна проводить оборонні дії на своїй території, а за події на території Росії відповідає російське керівництво. Щодо причини пожежі він припустив: "Може, покурив хтось не там".