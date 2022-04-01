Енергоатом: окупанти забрали обладнання для ремонту ЧАЕС

Російські окупанти залишили зону Чорнобильської АЕС. При цьому вони украли контейнери з обладнанням для проведення ремонтних робіт на станції. Про це інформував НАЕК Енергоатом із посиланням на директора ЧАЕС Валерія Сейду, повідомляє Корреспондент.

"Загальні втрати оцінити поки що не можемо. Окупанти забрали з собою п'ять із 15 контейнерів з обладнанням для ремонту та запчастинами, необхідними для ЧАЕС. Що саме там було, ми поки що сказати не можемо" , – сказав Сейда﻿.

За його словами, у штатному режимі працюють як об'єкт Укриття, так і сховища ядерного палива, що відпрацювало, з ЧАЕС.