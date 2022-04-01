Мер Маріуполя назвав суму на відновлення міста

Міська влада Маріуполя оцінила збитки зруйнованої інфраструктури, завдані російськими військами. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко, повідомляє Корреспондент.

За його словами, на відновлення міста потрібно 10 мільярдів доларів.

"Зараз ми працюємо у тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, щоб після війни домогтися від Росії не лише репарації на повне відновлення нашого улюбленого Маріуполя, а й великих виплат усім маріупольцям за заподіяні страждання та збитки" , - сказав Бойченко.

Також, за його словами, кожен злочин, вбивство та руйнування, заподіяне агресором, має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду.