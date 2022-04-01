Рада схвалила націоналізацію майна росіян

Верховна Рада схвалила закон, що передбачає націоналізацію майна громадян Росії, а також громадян України, які публічно заперечують війну. Про це заявив нардеп Ярослав Желєзняк, повідомляє Корреспондент.

За його словами, за ухвалення в цілому законопроєкту №7169 Про внесення змін до Закону України Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та його резидентів щодо уточнення окремих положень проголосували 305 депутатів.

Документ припускає, що резидентами РФ (крім юридичних осіб) є також громадяни Росії, а також особи, які не є громадянами, але мають найбільш тісний зв'язок з РФ: що мають місце проживання або займаються там основною діяльністю.

Крім того, за рішенням Ради національної безпеки та оборони України або суду, до резидентів Росії можуть прирівнюватися фізичні чи юридичні особи (незалежно від громадянства, місця проживання, місцезнаходження, провадження основної діяльності тощо), які публічно заперечують або підтримують збройну агресію Росії проти України, встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України.

Ця норма стосуватиметься й осіб, які не зупинили або не припинили свою економічну (у тому числі господарську) діяльність на території Росії у період дії воєнного стану в Україні. Щодо всіх цих осіб застосовуватиметься примусове вилучення їхніх активів в Україні.