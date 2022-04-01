Міськрада: окупанти призначили "мера" Каховки

Російські окупанти у Каховці призначили нового "керівника" міста. Ним став депутат Херсонської обласної ради Павло Філіпчук. Про це йдеться на сторінці Каховської міської територіальної громади, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні, 1 квітня, до приміщення Каховського міськвиконкому увійшло кілька десятків озброєних військових РФ разом із деякими місцевими жителями. Усіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони і повідомили, що міська влада, яка зараз організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов'язками" , - йдеться у заяві у Facebook.

Після цього загарбники заявили, що тепер керуватиме містом Павло Філіпчук. "Головою" поліції призначено Олега Буховця, а "керівником" Водоканалу став Олег Гаврилюк.

Працівникам міськвиконкому запропонували співпрацювати із новою "владою". У разі відмови люди будуть звільнені.