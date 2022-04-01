ЄК представила схему обміну гривень на євро для біженців з України

Єврокомісія представила для українських біженців схему обміну готівкових гривень на євро чи іншу валюту держав ЄС, де вони перебувають. Про це йдеться на сайті ЄК, повідомляє Корреспондент.

"Одна з невідкладних потреб біженців – це обмін їхніх гривневих банкнот на валюту тих країн, де вони перебувають. Сьогоднішня пропозиція спрямована на створення скоординованого підходу між усіма державами-членами ЄС, щоб вони пропонували однакові умови обміну гривневих банкнот для тих, хто рятується з України" , - йдеться у заяві.

Єврокомісія запропонувала встановити ліміт на рівні до 10 тисяч гривень (трохи більше ніж 300 євро – ред.) на кожного біженця. Обмін повинен проводитись без комісії з курсу, який встановлюється Національним банком України. Для обміну потрібно буде підтвердити, що людина користується тимчасовим захистом у ЄС.

Кожна держава Євросоюзу домовлятиметься з банками, які беруть участь у схемі, про те, як вести облік осіб, які її скористалися. Країни ЄС також домовлятимуться з Нацбанком України про те, як він викуповуватиме у їхніх банків гривні

Ця схема має працювати три місяці. Проєкт рекомендації розгляне міністри фінансів країн Євросоюзу на своєму засіданні 5 квітня. У разі схвалення цю схему ще має затвердити Рада ЄС.