Підсумки засідання ВР: ухвалені рішення та закони

Сьогодні, 1 квітня, відбулося пленарне засідання Верховної Ради України, на якому народні обранці прийняли низку законів і підтримали в першому читанні 5 законопроектів, повідомляє ЮрЛіга.

За результатами розгляду народні депутати прийняли в цілому закони:

про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації населення, постраждалого від збройної агресії Російської Федерації, № 7210;

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян, № 7209;

про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо вдосконалення порядку комплектування і соціального забезпечення Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад, № 7217;

про внесення змін до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо вдосконалення порядку надання медичної допомоги військовослужбовцям України в умовах воєнного стану, № 7226;

про встановлення винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора, № 7229;

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану, № 7234;

про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану, № 7228;

про внесення змін до пункту 5-2 розділу 9 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (щодо застосування його положень в період дії правового режиму воєнного стану), № 7221;

про внесення змін до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" щодо уточнення окремих положень, № 7169;

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення діяльності органів прокуратури в умовах збройної агресії проти України, № 7058;

про внесення змін до статті 114-2 Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про засоби протидії збройній агресії Російської Федерації, № 7236;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій, № 4147;

про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб, № 5542-1;

про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", № 7192;

про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки, № 7176.

За основу прийнято законопроекти:

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою-агресором, № 7232;

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо справляння єдиного внеску та обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, № 7233;

про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, № 7198;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони (розпуску, примусової ліквідації) політичних партій, № 7172-1;

про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України, № 7214.

Прийнято рішення про усунення неузгодженостей у проекті Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення засад організації та ведення руху опору, № 7180.