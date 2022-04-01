Politico: в Україну почали повертатися біженці

У прикордонних містах Польщі розпочався зворотний потік людей у бік української території. Посилаючись на матеріали Politico, повідомляє Корреспондент.

Згідно з останніми даними прикордонної служби Польщі, 28 березня близько 12 тисяч людей повернулися на українську територію. Загалом за весь час після російського вторгнення в Україну поїхали 370 тисяч людей.

Зазначається, що у Перемишлі на залізничному вокзалі утворилися довгі черги перед поїздами, що курсують до Львова, Києва та Одеси. Примітно, що одразу після початку війни вони поверталися в Україну порожніми.

Волонтери, які допомагають українським біженцям на кордоні, кажуть, що причини повернення можуть бути дуже різними.