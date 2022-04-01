Венедиктова: майже $5 млн стягнуто з ексміністра на оборону України

$4,8 млн, які належали міністру часів президента-втікача Віктора Януковича були стягнені на користь Міністерства оборони.﻿ Про це поінформувала генпрокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Новое время.

Вона зазначила, що кошти були «вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією Межигір'я».

Венедіктова не уточнила, про якого саме міністра йдеться, однак Українська правда повідомляє, що це Едуард Ставицький, який займав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості.