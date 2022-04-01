Ердоган обговорив з Путіним переговори у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган переговорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним і заявив, що переговори між Росією та Україною в Стамбулі були конструктивними і вселили надію на світ, повідомляє Корреспондент.

Як пише Анадолу, Ердоган заявив, що "позитивні та конструктивні" переговори між Росією та Україною цього тижня у Стамбулі вселили надію на світ. Турецький лідер також повторив пропозицію провести зустріч між президентами України та Росією.

У прес-службі Кремля також повідомили, що президенти Росії і Туреччини "дали принципові оцінки" переговорному процесу РФ і України, що триває.

Раніше, після переговорів у Стамбулі, українська делегація озвучила ідею нових гарантій безпеки для України. Після цього Ердоган заявив, що Туреччина може бути однією з країн-гарантів щодо забезпечення безпеки України, але для цього потрібно уточнити деталі.