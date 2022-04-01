Макрон зустрівся з мером Мелітополя
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся у Єлисейському палаці з мером тимчасово окупованого Мелітополя Іваном Федоровим, звільненим з російського полону, повідомляє Європейська правда.
"Викрадений російською армією, ніхто не може уявити, що пережив мер Мелітополя. Тепер на свободі, він про це розповідає. Його історія нас вразила. Я висловив йому і українським депутатам своє захоплення і підтримку. Сповнені рішучості, ми з Україною", - написав Макрон у Twitter.
Як повідомляють французькі ЗМІ, у середу Івана Федорова прийняв президент Сенату Франції Жерар Ларше.
"Прийняти вас також означає розповісти вам, що ми змогли зробити протягом місяця, що ми будемо продовжувати наші зусилля разом з вами", – додав президент Франції.
Після викрадення Івана Федорова 11 березня президент України Володимир Зеленський закликав Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца допомогти звільнити його.