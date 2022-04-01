Макрон зустрівся з мером Мелітополя

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся у Єлисейському палаці з мером тимчасово окупованого Мелітополя Іваном Федоровим, звільненим з російського полону, повідомляє Європейська правда.

"Викрадений російською армією, ніхто не може уявити, що пережив мер Мелітополя. Тепер на свободі, він про це розповідає. Його історія нас вразила. Я висловив йому і українським депутатам своє захоплення і підтримку. Сповнені рішучості, ми з Україною" , - написав Макрон у Twitter.

Enlevé par l'armée russe, on ne peut imaginer ce que le maire de Melitopol a vécu. Libre, il témoigne. Son histoire nous bouleverse. Je lui ai dit, ainsi qu'aux députées ukrainiennes avec lui, notre admiration et notre soutien. Aux côtés de l'Ukraine, déterminés, nous le restons. pic.twitter.com/OYu1lTEfA8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 1, 2022

Як повідомляють французькі ЗМІ, у середу Івана Федорова прийняв президент Сенату Франції Жерар Ларше.

"Прийняти вас також означає розповісти вам, що ми змогли зробити протягом місяця, що ми будемо продовжувати наші зусилля разом з вами" , – додав президент Франції.

Після викрадення Івана Федорова 11 березня президент України Володимир Зеленський закликав Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца допомогти звільнити його.