Мер Бучі підтвердив визволення міста

Мер Бучі Київської області Анатолій Федорук заявив, що 31 березня місто було звільнено від російських окупантів. Про це йдеться у відеозверненні Федорука, повідомляє Українська правда.

"31 березня увійде в історію нашого населеного пункту та всієї територіальної громади як день визволення від російських орків, російських окупантів нашими Збройними силами України наших населених пунктів. Сьогодні констатую, що цей день радісний, велика перемога наших Збройних Сил у Київській області. Ми обов'язково дочекаємось і робитимемо все, щоб велика перемога була по всій Україні" , - заявив Федорук.

Раніше 1 квітня секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський та депутат міськради від "Євросолідарності" Катерина Українцева заявили, що Буча ще не звільнена від російських військових – повертатися до неї небезпечно, у місті багато мін та розтяжок, можуть залишатися диверсанти.