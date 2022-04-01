Бербок: Берлін підтримує передачу німецької зброї Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні повністю лежить на російському диктаторі Володимирі Путіні, повідомляє Новое время.

"Це в руках Путіна. Він той, хто розпочав війну без жодної причини. Тепер він зобов'язаний покласти край війні" , - сказав Бербок в інтерв'ю CNN.

Глава МЗС зазначила, що Путін обрав вести війну проти жителів України та проти європейського мирного порядку.

"Ми підтримуємо передачу зброї з Німеччини, чого не робили в минулому, тому що реальність жорстоко змінилася" , - додала вона.

Бербок наголосила, що Німеччині довелося «розвернути курс на 180 градусів», коментуючи небажання постачати допомогу для ЗСУ до військової агресії Росії проти України.

"Ми зробили все, щоб уникнути цієї війни, але це було рішення Путіна зробити навпаки, і тому зараз ми також поставляємо зброю в Україну" , - сказала вона.

ЗМІ повідомляли, що Міноборони Німеччини схвалило постачання бронетранспортерів в Україну для захисту від Росії.

Раніше Німеччина блокувала постачання будь-якої зброї, включаючи оборонну, в Україну, нібито, щоб не ставити під загрозу діалог із Росією.