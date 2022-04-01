Генштаб: окупанти готують "референдум" у Токмаку

У місті Токмак Запорізької області російські окупанти 4 квітня планують провести так званий "референдум". Про це заявив Генштаб ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

"За наявною інформацією, у місті Токмак російськими окупантами 4 квітня планується проведення так званого референдуму. Зокрема, окупаційною адміністрацією вже проведено оповіщення місцевого населення про цей захід" , - інформує Генштаб.

Місто Мелітополь також тимчасово контролюється військовими та Росгвардією ворога. Противник продовжує розміщувати серед житлових кварталів артилерійські системи, з яких здійснює обстріл у запорізькому напрямку.

Повідомляється, що окупанти не залишають ідеї запровадити навчальний процес у навчальних закладах за своїми стандартами та російською мовою у квітні 2022 року.

Педагогам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду. Також, окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої "гуманітарної допомоги" місцевим жителям. При цьому вони надають українську гуманітарну допомогу, яка прибуває з міста Запоріжжя.

Також повідомляється, що на тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, у місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримувати місцевих жителів, які підозрюються в організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники ФСБ РФ проводять їх допити щодо застосування методів психологічного та фізичного тиску.

А у тимчасово зайнятому ворогом населеному пункті Щастя Луганської області всі спроби окупантів відновити роботу теплоелектростанції, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок бойових дій, виявилися марними, оскільки кваліфіковані фахівці залишили населений пункт.

У Станиці Луганській російські загарбники проводять пропагандистські заходи. Зокрема, працівники окупаційної адміністрації здійснюють роботу з малозабезпеченими сім'ями, які перебувають на обліку у соціальних службах, та роздають так звану "гуманітарну допомогу".

"Продовжується відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування військ ворога, ймовірно, для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках" , - повідомили у Генштабі.

Там також додали, що під час відходу з Бучі російські окупаційні війська замінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та ділянки місцевості в межах населеного пункту.

За наявною інформацією, на території республіки Білорусь у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини розміщені "поранені" військовослужбовці збройних сил Росії, які отримали значні дози опромінення під час перебування в Чорнобильській зоні відчуження.