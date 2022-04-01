ОВА: окупанти розширюють присутність на Сумщині

Російські війська розширюють свою присутність на території Сумської області, окопуючись у багатьох громадах.﻿﻿ Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"У нас була лише південна частина області окупована й зайнята, а сьогодні вони починають окопуватися в багатьох громадах. Починають ходити шукати місцеву владу. Ми розуміємо, що це початок окупації центральної частини Сумської області" , - розповів Живицький.

За словами Живицького, південна частина Сумської області звільнена від окупантів, однак продовжується накопичення військ у Конотопському і частково Сумському районі.