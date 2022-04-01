Данилов: Путін хоче знищити Україну до 9 травня

Росія проводить переформування своїх військ, щоб і надалі завдавати ударів по території України. А президент РФ Володимир Путін прагне знищити Україну до 9 травня, щоб завершити війну парадом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов у ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"Путін не відкладає питання щодо знищення нашої держави. Він переформатує свої війська, щоб і надалі завдавати ударів по нашій країні... Вони на сьогодні мають велике бажання переформатуватися" , - заявив Данилов.

Секретар РНБО додав, що українцям варто готуватися до нових боїв проти російських загарбників, оскільки Путін не відступився від своїх планів щодо параду на 9 травня з нагоди завершення війни.

"Звичайно, їм потрібна перемога. Вони мають сакральний день "9 травня". І досі Путін ставить завдання завершити парадом цю війну. У нас попереду багато боїв. Не треба розслаблятися. Ситуація сьогодні не є такою радісною, як нам би хотілося" , - зазначив Данилов.

Він також повідомив, що РНБО найближчим часом збереться на засідання. На порядку денному, серед іншого, будуть питання щодо санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

"Зараз ми відпрацьовуємо питання. Сьогодні є приблизно 8 рішень РНБО. Найближчим часом відбудеться засідання. Ми працюємо, як і працювали. Це будуть санкції, які стосуються РФ, компаній, які з нею співпрацюють, компаній, які їй допомагають" , - сказав він.

Данилов зазначив, що за протоколами члени РНБО не можуть перебувати в одному місці, але це не завадить провести засідання.