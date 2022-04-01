ОВА: РФ вдарила ракетами по Одеській області
Російські війська завдали удару трьома ракетами по населеному пункту Одеського району Одеської області. Про це заявив голова Одеської ОВА Максим Марченко., повідомляє Українська правда.
"Щойно противник завдав удару трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі", - написав Марченко в Telegram.
Додаткових подробиць глава ОВА не повідомив.
У той же час він пообіцяв, що росіяни "пошкодують про кожен пуск ракет і за кожен обстріл нашої землі".