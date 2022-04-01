ОВА: РФ вдарила ракетами по Одеській області

Російські війська завдали удару трьома ракетами по населеному пункту Одеського району Одеської області. Про це заявив голова Одеської ОВА Максим Марченко.﻿, повідомляє Українська правда.

"Щойно противник завдав удару трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі" , - написав Марченко в Telegram.

Додаткових подробиць глава ОВА не повідомив.

У той же час він пообіцяв, що росіяни "пошкодують про кожен пуск ракет і за кожен обстріл нашої землі".