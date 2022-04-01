Байден: понад 30 країн продаватимуть нафту з резервів

Президент США Джо Байден заявив, що в п'ятницю більше 30 країн приєдналися до кампанії з насичення нафтою ринку з метою зниження цін на цей енергоресурс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я координував цей крок із союзниками та партнерами по всьому світу. Цього ранку більше 30 країн у світі зібралися на екстрену зустріч і погодилися вивільнити для ринку десятки мільйонів додаткових барелів нафти" , - сказав він журналістам у Білому домі.

Він заявив, що різні держави виступили єдиним фронтом з метою не дати РФ "перетворити енергетичні ресурси на зброю", спрямовану проти США, держав Європи та інших країн.

При цьому Байден назвав нинішнє вивільнення палива із стратегічного запасу США наймасштабнішим в американській історії. Президент додав, що його адміністрація працює із американськими виробниками нафти для збільшення її виробництва.

Напередодні Байден оголосив про рішення спрямовувати на ринок зі стратегічного запасу США в середньому по 1 млн. барелів нафти на добу протягом найближчих шести місяців.

"Наскільки знизяться ціни - ніхто не знає" , - сказав він.

Президент додав, що багато в чому ціни залежатимуть від того, скільки нафти зі стратегічних запасів погодяться вивільнити союзники США. Байден припустив, що вони могли б виділити 30-50 млн. барелів.

На цьому фоні нафтові котирування завершують тиждень різким зниженням за два роки. Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:59 кск коштували $105,01 за барель, ф'ючерси на WTI на травень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися до $100,04 за барель.

З початку тижня Brent подешевшала більш ніж на 10%, WTI – на 12%.