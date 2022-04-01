Глава ЄП запевнила у швидкому оформленні кандидатства України в ЄС

Україну визнають кандидатом на членство в Євросоюзі та нададуть їй допомогу у відновленні після завершення війни. Про це в п'ятницю, 1 квітня, заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола, що перебуває з візитом у Києві, повідомляє Корреспондент.

"Україну визнаємо кандидатом на вступ до ЄС офіційно та швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту" , - сказала Мецола.

Вона наголосила, що зазіхання Росії на Україну, її свободу та територію є посяганням на цілу Європу та чинний порядок у світі.

Керівник Європарламенту також запевнила, що європейські партнери докладуть усіх зусиль, щоб відбудувати після війни українські міста та села, що зазнали нищівних ударів з боку агресора.

Вона запевнила, що країни Європарламенту стоять пліч-о-пліч з українцями у боротьбі з російськими загарбниками.

"Хочу сказати від усіх європейських народів, які складають сім'ю Європарламенту, що ми вражені, захоплені, надихаємося мужністю українського народу, хоробрістю українського війська, вашою стійкістю. Парламентська демократія отримала друге дихання в Європі завдяки подвигу українського народу і діям українського парламенту" , - сказала Мецола.

Як повідомлялося, президент Європейського парламенту Роберта Мецола 1 квітня перебуває з візитом у Києві, де взяла участь у пленарному засіданні Верховної Ради.