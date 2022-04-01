Глава ЄП запевнила у швидкому оформленні кандидатства України в ЄС
Україну визнають кандидатом на членство в Євросоюзі та нададуть їй допомогу у відновленні після завершення війни. Про це в п'ятницю, 1 квітня, заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола, що перебуває з візитом у Києві, повідомляє Корреспондент.
"Україну визнаємо кандидатом на вступ до ЄС офіційно та швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту", - сказала Мецола.
Вона наголосила, що зазіхання Росії на Україну, її свободу та територію є посяганням на цілу Європу та чинний порядок у світі.
Керівник Європарламенту також запевнила, що європейські партнери докладуть усіх зусиль, щоб відбудувати після війни українські міста та села, що зазнали нищівних ударів з боку агресора.
Вона запевнила, що країни Європарламенту стоять пліч-о-пліч з українцями у боротьбі з російськими загарбниками.
"Хочу сказати від усіх європейських народів, які складають сім'ю Європарламенту, що ми вражені, захоплені, надихаємося мужністю українського народу, хоробрістю українського війська, вашою стійкістю. Парламентська демократія отримала друге дихання в Європі завдяки подвигу українського народу і діям українського парламенту", - сказала Мецола.
Як повідомлялося, президент Європейського парламенту Роберта Мецола 1 квітня перебуває з візитом у Києві, де взяла участь у пленарному засіданні Верховної Ради.