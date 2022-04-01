РНБО: ФСБ планує встановити на Херсонщині окупаційну владу

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про нову маніпуляцію Росії на Херсонщині. Про це заявила пресслужба ЦПД, повідомляє Корреспондент.

Наголошується, що в Генштабі є інформація про плани ФСБ Росії сформувати на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційні органи влади, які складаються зі співробітників силових структур РФ. Передбачається﻿, що це буде за прикладом ОРДЛО. Так, перше завдання фейкової влади, ймовірно, стане формування думки, що тільки Росія врятує місцеве населення від голоду.

"Вже зараз окупанти не пропускають у ТОТ вантажі з гуманітарною допомогою. Далі, ймовірно, раз на місяць люди "на камеру" отримуватимуть від псевдовлад продуктовий пай" , - сказано в повідомленні.

Друге завдання, як інформує ЦПД, полягає у тому, щоб встановити тотальний контроль за місцевим населенням.