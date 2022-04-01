РНБО: ФСБ планує встановити на Херсонщині окупаційну владу
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про нову маніпуляцію Росії на Херсонщині. Про це заявила пресслужба ЦПД, повідомляє Корреспондент.
Наголошується, що в Генштабі є інформація про плани ФСБ Росії сформувати на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційні органи влади, які складаються зі співробітників силових структур РФ. Передбачається, що це буде за прикладом ОРДЛО. Так, перше завдання фейкової влади, ймовірно, стане формування думки, що тільки Росія врятує місцеве населення від голоду.
"Вже зараз окупанти не пропускають у ТОТ вантажі з гуманітарною допомогою. Далі, ймовірно, раз на місяць люди "на камеру" отримуватимуть від псевдовлад продуктовий пай" , - сказано в повідомленні.
Друге завдання, як інформує ЦПД, полягає у тому, щоб встановити тотальний контроль за місцевим населенням.
"З колаборантів можуть обрати "народну дружину", яка репресуватиме населення під приводом дотримання норм введеної на невизначений термін комендантської години. За такою схемою РФ вже "звільнила" населення ОРДЛО. Люди не можуть отримати мінімальний соцзахист, адже Росія не вважає за потрібне піклуватися про населенні захоплених територій" , - додали в ЦПД.