ОВА: на Донеччині через обстріл загинуло 7 людей

Внаслідок російських обстрілів 1 квітня на Донеччині загинуло 7 людей. Про це заявив керівник Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко.﻿, повідомляє Українська правда.

"1 квітня в результаті російських обстрілів у Донецькій області загинули 7 людей: 4 у Ма﻿р'їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 осіб також отримали поранення, серед них – троє дітей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 особа, поранена у Луганській області. Поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі" , - написав Кириленко в Telegram.