ГБР повідомила про затримання генерала СБУ, який намагався втекти з України
Під час спроби незаконного перетину державного кордону України у п'ятницю був затриманий офіцер запасу СБУ. Про це поінформувала пресслужба ДБР, повідомляє Українська правда.
За даними відомства генерал-майор використав підроблені документи, аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску "Тиса", що на Закарпатті.
Зокрема, він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та "понизив" себе у званні до рядового.
За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.