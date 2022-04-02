Зеленський про військову допомогу: дайте що-небудь, чим я зможу захистити країну

Президент України Володимир Зеленський сказав, що українські військові потребують допомоги, але вони не хочуть бронежилетів і спеціальних касок, а вважають за краще отримати важке озброєння, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.