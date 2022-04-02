NYT: США допоможуть передати Україні радянські танки

Адміністрація президента США Джо Байдена працюватиме з союзниками над передачею Україні танків радянського виробництва, щоб наша країна зміцнила оборону у східних областях, де тривають бої з російськими окупантами, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це пише The New York Times.

Таке рішення було прийнято у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського, розповів журналістам офіційний представник США.

Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли Штати погоджуються виступити як посередник для допомоги в передачі "радянських" танків, які війська ЗСУ вміють використовувати.

За словами чиновника на умовах анонімності, поставки почнуться найближчим часом. Скільки танків буде відправлено та з яких країн будуть відбуватися поставки - не уточнюється.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Зеленський розповів про телефонні переговори з американським колегою Байденом, і обговорення необхідної допомоги з озброєнням. Серед іншого, глава Української держави наголошував, що зараз наша країна потребує танки.