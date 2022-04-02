У Молдові пояснили, чому не вводять санкції проти Росії

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Кишинів не може приєднатися до санкцій, які ввели деякі інші країни проти Росії, оскільки в такому випадку Молдова може залишитися без газу та електроенергії, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це Санду заявила в інтерв'ю Radio Europa Liberă Moldova.

"Якщо говорити про санкції в загальних рисах, не вдаючись в деталі, це дуже поверхневий підхід. Давайте обговоримо, що можуть означати санкції з точки зору експорту та імпорту: у нас і так немає доступу ні на український ринок, ні на російський, ні на білоруський. Тому що є перешкода - війна. І експорт, і Імпорт з цими країнами заблокований" , - сказала Санду.

Вона також підкреслила, що найважливіша залежність Кишинева від Москви - це енергоресурси. Президент додала, що поки у Молдови немає іншого розв'язання цього питання.

"Чи можемо ми сьогодні залишити країну без газу і електрики? Ні, ми не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тисяч українських біженців, 50 тисяч з яких - діти" , - заявила Майя Санду.

Глава держави також зазначила, що західні партнери спробують допомогти Молдові знайти альтернативні варіанти енергоресурсів.