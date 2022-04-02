ОВА: окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку
Російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку, повідомляє УНІАН.
Про це заявив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об'єктах і житлових будинках", - написав Лунін.
За його словами, в містах працюють всі відповідні служби.
Інформація про постраждалих уточнюється.