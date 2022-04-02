ОВА: окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку

ОВА: окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку, повідомляє УНІАН.

Про це заявив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об'єктах і житлових будинках", - написав Лунін.

За його словами, в містах працюють всі відповідні служби.

Інформація про постраждалих уточнюється.

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