Резніченко: у Дніпрі ворожі ракети влучили в інфраструктурний об'єкт

У Дніпропетровській області вночі російські війська завдали ракетних ударів по інфраструктурному об'єкту, двох людей поранено, повідомляє УНІАН.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резниченко.

"Нічні ракетні удари по Дніпропетровській області. У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об'єкт. Серйозні руйнування. Двох людей поранено" , - написав Резниченко у телеграм-каналі.

Також у Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Займання рятувальники загасили, постраждалих немає.

Загалом, вночі над Дніпропетровщиною українські ППО збили 4 ворожі ракети та 1 безпілотник.

Також російські війська провели обстріл із систем залпового вогню території Криворізького району, ніхто не постраждав.