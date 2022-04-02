Верещук: сьогодні працюватимуть 7 гумкоридорів
На 2 квітня погодили роботу 7 гуманітарних коридорів у Донецькій та Луганській областях, повідомляє Українська правда.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Коридори працюватимуть за маршрутами:
- З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті (Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя).
- З Бердянська до Запоріжжя (Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
- Рубіжне – Бахмут (Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут).
- С. Нижнє – Бахмут (Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут).
- Сєвєродонецьк – Бахмут (Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут).
- Попасна – Бахмут.
- Лисичанськ – Бахмут.