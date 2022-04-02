Верещук: сьогодні працюватимуть 7 гумкоридорів

На 2 квітня погодили роботу 7 гуманітарних коридорів у Донецькій та Луганській областях, повідомляє Українська правда.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Коридори працюватимуть за маршрутами: