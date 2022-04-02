Пентагон анонсував ще $300 мільйонів оборонної підтримки України

Міністерство оборони США передало на ухвалення Конгресу запит щодо забезпечення України новою партією оборонної допомоги на суму $300 мільйонів, що передбачає відправку потужного пакета різного озброєння й техніки для ЗСУ, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться в заяві речника Пентагону Джона Кірбі.

"Міністерство оборони 1 квітня повідомило Конгрес про додаткову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Через USAI Міністерство оборони надасть до $300 мільйонів допомоги у сфері безпеки, щоби посилити оборонні можливості України" , - йдеться в заяві.

При цьому уточнюється, що новий пакет включає можливість забезпечення України ракетними системами з лазерним наведенням; дронами-камікадзе Switchblade; безпілотниками Puma; системами протидії БПЛА. Крім того, передбачається виділення високомобільних автівок; боєприпасів малого й великого калібрів; приладів нічного бачення, прицілів, систем зв’язку тощо. У пакет допомоги також входять комерційні послуги супутникового спостереження й медичне обладнання.

"Сполучені Штати також продовжують взаємодію із союзниками й партнерами з пошуку й надання українській стороні додаткових можливостей" , - зазначається в заяві.

Як повідомлялося, станом на зараз США виділили Україні понад $2,3 мільярда допомоги у сфері безпеки, у тому числі понад $1,6 мільярда з моменту вторгнення росії в Україну.