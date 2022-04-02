Арестович: окупантам не вистачає особового складу для атаки на Київ

Окупаційній армії не вистачає особового складу, щоб атакувати Київ, повідомляє УНІАН.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Щоб атакувати Київ, росіянам потрібно перекинути сюди 30-50 тис. особового складу, а це неможливо, тому що загальний контингент по Україні складає 70 тис. Тобто їм треба повністю набирати армію з інших країн" , - сказав Арестович.

Також він прокоментував ситуацію на різних операційних напрямках фронту.

"Що стосується Київської області: від Броварів вони відійшли. Іванків ми звільнили, а Іванків і Чорнобиль - це єдиний шлях наступу з Білорусі. Сьогодні наші війська виженуть їх ще далі, тож ми зможемо сказати, що звільнили Київщину аж до білоруського кордону" , - зазначив Арестович.

Також він повідомив, що РФ пробує перекинути війська з Київської області в Ізюм Харківської області.