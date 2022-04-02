Мінекономіки прогнозує падіння ВВП України в першому кварталі на 16%

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в першому кварталі 2022 року на 16%. Загальнорічне падіння може досягти 40%, повідомляє Новое время.

Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

"Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота. Це, зокрема, авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами. Хоча значна частина підприємств призупинила свою діяльність, але протягом останніх 10 днів економіка в цілому почала оживати, бізнес в безпечних регіонах повертається до роботи. Особливо, варто відмітити аграріїв, які вже розпочали посівну" , — заявив він.

Заступник міністра додав, що в процесі відновлення економіки пріоритетними є сільське господарство, виробництво продуктів харчування та роздрібні мережі.

"Особливу увагу приділяємо комунальним та енергетичним підприємствам, аби вдома у людей було тепло, світло та газ. Також концентруємося на виробничих підприємствах, що виконують завдання для Збройних сил України. Наприклад, легка промисловість, що шиє для армії одяг та взуття, підприємства оборонно-промислового комплексу, які ремонтують техніку, виготовляють ремкомплекти, здійснюють інші роботи по обслуговуванню ЗСУ" , — додав Кудін.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що близько 30−50% економіки не працює через війну.

Втрати України від розв’язаної Росією повномасштабної війни вже перевищують $1 трлн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Втрати інфраструктури оцінюються у $270 млрд, економіки — у $290 млрд. Він оцінив падіння ВВП України у 2022 році на поточний момент у 35% та більше.