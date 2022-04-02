Подоляк: "Афганізації" та тривалої, виснажливої війни для РФ не буде

«Афганізації» й тривалої, виснажливої для Росії війни в Україні, як хтось очікує, не буде, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє Новое время.

"РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі" , — наголосив він.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська не досягли успіху в захопленні Києва, тому змушені відмовитися від своїх планів. У Білому домі попереджають: це передислокація.

Водночас експерти застерігають, що РФ може скерувати головні зусилля на Донбас. У Пентагоні говорять, що туди Росія вже перекинула 1000 «вагнерівців», які мають досвід бойових дій у цьому регіоні.