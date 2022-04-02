Мер: в Ірпені зруйновано 50% будівель після російських обстрілів
В результаті збройної агресії окупантів в місті Ірпені, що на Київщині, зруйновано 50% будівель, повідомляє УНІАН.
Про це під час телемарафону заявив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
"Основне завдання зараз – ми збираємо наших мешканців, які загинули. Їх приблизно до 200 людей. Будемо їх хоронити. Будемо родичів інформувати про них", - сказав він.
Також, додав Маркушин, потрібно прибрати завали і вулиці.
"Звичайно, ми будемо зараз просити багатьох, щоб нам допомогли по техніці, допомогли людським ресурсом… 50% міста, на жаль, зруйновано. Потрібно ще багато часу і роботи, щоб це відновити. З усіма комунальними службами ми на контакті, всі починають вже потроху збиратися і будуть ремонтувати критичну інфраструктуру", - зауважив він.
Мер також повідомив, що у місті працюють патрулі, аби виявляти мародерів.
"Всі мародери будуть прибирати завали, розчищати вулиці і відповідати перед законом", - додав він.
За даними Маркушина, наразі в Ірпені залишилося до 4 тис. жителів.
"Я закликаю, щоб поки не поверталися, бо нема комунікацій, води, електрики, газу, не працює каналізація і треба прибрати завали з вулиць. Треба перевірити вибухотехнікам ту територію, де були росіяни, щоб ніхто не постраждав. Багато мін розкидано, багато снарядів розкидано, які не розірвалися", - сказав він.