Мер: в Ірпені зруйновано 50% будівель після російських обстрілів

В результаті збройної агресії окупантів в місті Ірпені, що на Київщині, зруйновано 50% будівель, повідомляє УНІАН.

Про це під час телемарафону заявив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Основне завдання зараз – ми збираємо наших мешканців, які загинули. Їх приблизно до 200 людей. Будемо їх хоронити. Будемо родичів інформувати про них" , - сказав він.

Також, додав Маркушин, потрібно прибрати завали і вулиці.

"Звичайно, ми будемо зараз просити багатьох, щоб нам допомогли по техніці, допомогли людським ресурсом… 50% міста, на жаль, зруйновано. Потрібно ще багато часу і роботи, щоб це відновити. З усіма комунальними службами ми на контакті, всі починають вже потроху збиратися і будуть ремонтувати критичну інфраструктуру" , - зауважив він.

Мер також повідомив, що у місті працюють патрулі, аби виявляти мародерів.

"Всі мародери будуть прибирати завали, розчищати вулиці і відповідати перед законом" , - додав він.

За даними Маркушина, наразі в Ірпені залишилося до 4 тис. жителів.