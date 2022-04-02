Ракетний удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих зросла до 32 осіб
Голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім повідомив про 32 загиблих внаслідок ракетного удару по будівлі обласної адміністрації у Миколаєві. У ДСНС пишуть про 31 жертву та 34 постраждалих, повідомляє Новое время.
"Жертв 32 від ракети по ОДА", - написав Кім у Telegram.
Як повідомили у ДСНС, рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки.
Раніше у ЗМІ повідомляли про 30 загиблих.
Нагадаємо, 29 березня російські війська завдали удару по Миколаєву, через що стався частковий обвал будівлі обласної держадміністрації.
Було зруйновано центральну секцію будівлі з 1 по 9 поверх без подальшого горіння. Рятувальники розбирають завали вже третю добу.