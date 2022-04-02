Ракетний удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих зросла до 32 осіб

Голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім повідомив про 32 загиблих внаслідок ракетного удару по будівлі обласної адміністрації у Миколаєві. ﻿У ДСНС пишуть про 31 жертву та 34 постраждалих, повідомляє Новое время.

"Жертв 32 від ракети по ОДА" , - написав Кім у Telegram.

Як повідомили у ДСНС, рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки.

#Миколаїв

Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. На даний час відомо про 31 загиблу особу та 34 постраждалих.



Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки. pic.twitter.com/48RcdcaC31 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) April 2, 2022

Раніше у ЗМІ повідомляли про 30 загиблих.

Нагадаємо, 29 березня російські війська завдали удару по Миколаєву, через що стався частковий обвал будівлі обласної держадміністрації.

Було зруйновано центральну секцію будівлі з 1 по 9 поверх без подальшого горіння. Рятувальники розбирають завали вже третю добу.