Росіяни захопили в полон мера Таврійська на Херсонщині

Російські військові захопили в полон 1 квітня мера Таврійська (Херсонська область) Миколу Різака, повідомляє УНІАН.

Про це заявили у Таврійській міській раді.

"Міський голова Таврійська потрапив у російський полон. З вечора першого квітня відсутня інформація про місцеперебування міського голови Таврійська Миколи Різака. Він був затриманий російськими військовими" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ціль та вимоги представників окупаційних військ до мера міста достовірно поки що не встановлено.