Росіяни захопили в полон мера Таврійська на Херсонщині
Російські військові захопили в полон 1 квітня мера Таврійська (Херсонська область) Миколу Різака, повідомляє УНІАН.
Про це заявили у Таврійській міській раді.
"Міський голова Таврійська потрапив у російський полон. З вечора першого квітня відсутня інформація про місцеперебування міського голови Таврійська Миколи Різака. Він був затриманий російськими військовими", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ціль та вимоги представників окупаційних військ до мера міста достовірно поки що не встановлено.
"Сподіваємося, що з Миколою Івановичем усе гаразд і він якнайшвидше продовжить виконання своїх службових обов'язків міського голови, який персонально відповідає за життєдіяльність 18-тисячної громади", - йдеться у повідомленні.