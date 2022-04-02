Завдяки устаткуванню Starlink відновили зв'язок у Ірпені

Завдяки устаткуванню Starlink мобільний оператор Vodafone відновив зв'язок у Романівці та Ірпені Київської області. Про це посилаючись на прес-секретаря компанії Vodafone Вікторію Павловську, повідомляє Укрiнформ.

"Вперше в історії України та однією з перших у світі робота частини мережі мобільного оператора організована за допомогою супутникових технологій Starlink. Запустили базову поблизу Ірпеня та Романівки у конфігурації 2G та 4G, на якій як транспортна мережа використовується комплект обладнання Starlink компанії SpaceX", - йдеться у повідомленні .

Павловська наголосила, що тепер можна забезпечити безперебійну роботу навіть за відсутності інтернет-доступу через традиційну транспортну мережу під землею. Така схема дозволяє швидко відновлювати мобільний зв'язок там, де пошкоджено вузлові комунікації.

"Резервування через супутник – це для нас вперше. З погляду конвергенції технологій це другий у світі кейс після Японії (де оператор KDDI вже запустив подібне рішення), а з погляду екстремальних умов – перший у світі", – наголосила Павловська .

Як повідомлялося, засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.

Starlink – це проект компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету – до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці світу.